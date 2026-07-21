Más herramientas para los trabajadores municipales

Personal encargado de las comunidades que integran la jurisdicción de la comuna de Palca de Aparzo, recibieron herramientas para obras de construcción que se concretan como parte de la gestión y en beneficio de los pobladores de esa zona quebradeña.

En esta oportunidad recibieron picos, baldes, palas, nivel, fratacho, martillo y otros elementos necesarios para las tareas que cumplen diariamente en los alejados poblados donde se colabora permanentemente con los pobladores y las instituciones que requieren colaboración.

Elba Ramos jefa comunal, dijo estar muy contenta por la adquisición de las numerosas herramientas de trabajo, las que asegurarán una mejor prestación de los servicios y un desempeño correcto de los empleados en cada una de las obras que se ejecuten en beneficio de los habitantes.

La adquisición tiene como objetivo dotar a los trabajadores de herramientas de buena calidad, que permitan mejorar su productividad y eficiencia en el desempeño de sus funciones. A la vez con los nuevos insumos, la comuna optimizará los servicios y el mantenimiento o ejecución de obras en diferentes comunidades.