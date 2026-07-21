Feria de Santa Anita en Plazoleta Epopeya

La Dirección de Adultos Mayores del municipio capitalino invitó a toda la comunidad a participar de una nueva edición de la Feria de Santa Anita "Todo en Miniatura, Todo con Amor y Tradición", que se llevará a cabo el próximo viernes, en el horario de 9 a 14, en la Plazoleta Epopeya, ubicada entre las calles Jorge Newbery e Hipólito Yrigoyen.

La propuesta está destinada a adultos mayores, familias y público interesado, quienes podrán disfrutar de una jornada social y festiva en la que las tradiciones jujeñas serán las grandes protagonistas.

Como cada año, la Dirección de Adultos Mayores acompaña esta significativa celebración junto a los participantes de los distintos talleres que desarrolla durante el año. En esta oportunidad, los adultos mayores exhibirán sus trabajos artesanales en miniatura, además de compartir propuestas gastronómicas, música y expresiones artísticas que reflejan el talento, el compromiso y el entusiasmo de sus protagonistas.

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer los diferentes stands especialmente ornamentados por los talleres de la Dirección de Adultos Mayores y por instituciones invitadas, donde se expondrán las tradicionales creaciones en miniatura. Asimismo, el programa incluirá la presentación del Taller de Cuentacuentos, exhibiciones de los talleres de folclore, la participación del Coro Andino con sus copleras y distintos números de danza a cargo de las instituciones que acompañarán este encuentro.

La invitación está abierta a toda la comunidad para compartir una mañana de encuentro, cultura y tradición, revalorizando el aporte de las personas mayores como guardianes de las costumbres y promotores del patrimonio cultural jujeño.