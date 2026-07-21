En Maimará se priorizan acciones por el ambiente

La gestión eficaz de los residuos es esencial para lograr pueblos saludables y competitivos, y en lo que respecta a la actividad turística es primordial para poseer y promocionar destinos comprometidos con el cuidado ambiental y del patrimonio natural.

Con ese objetivo el municipio de Maimará a mitad de la temporada turística en Jujuy, implementó un minucioso operativo integral de recolección de residuos en distintos sectores del ejido y a orillas de la ruta nacional 9 por donde se desplazan los visitantes a la región quebradeña.

Con diferentes cuadrillas de empleados, las tareas se cumplieron en los sectores barriales Pueblo nuevo, El amaral y San Francisco, y en la zona de Quebraditas, y a lo largo de cinta asfáltica abarcando desde el acceso sur al pueblo hasta la Escuela de Alternancia, o sea aproximadamente un kilómetro y medio.

Con el propósito de mejorar el estado de los barrios y reforzar las tareas de limpieza y prevención para cuidar la salud de los vecinos y visitantes, el municipio desplegó el operativo integral. Trabajadores ejecutaron trabajos de limpieza y remoción de microbasurales y mantenimiento de espacios verdes.

Estas acciones que constantemente se realizan en diferentes sectores del poblado y zonas periféricas, son parte de la política ambiental de la gestión para acercar soluciones concretas a los vecinos y el cuidado de los turistas.

Con estas tareas "mejoramos las condiciones urbanas y fortalecemos la convivencia de los vecinos", sostuvo la intendente Susana Prieto. Desde el municipio se recordó que la recolección de residuos se realiza lunes, miércoles, viernes y feriados desde las 7.30.