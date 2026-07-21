Devotos y fortines gauchos honran a San Santiago

Los fieles de San Santiago Apóstol se encuentran preparando la fiesta del 25 de este mes. En la parroquia bajo su protección en Yala se reza la novena a las 18.30 y misa a las 19. Hoy se pedirá por los jóvenes, mañana por las familias, el jueves por las comunidades y el viernes por la parroquia. El sábado habrá chocolate a las 9, a las 10 acto, a las 10.30 misa, a las 11.30 procesión, a las 12 desfile y a las 13.30 almuerzo comunitario.

En el barrio Navea en Los Alisos desde mañana al 24, a las 17.30, se rezará el triduo en la iglesia; el viernes a las 17 serenata en el predio del Fortín Gaucho "Martín Fierro" de Los Alisos organizado por la Comisión de Jóvenes "Waldina Canchi". El sábado 25, a las 11, santa misa y el domingo en las patronales: topamiento de santos a las 10.30 en la entrada del barrio, a las 11.30 el acto central, a las 12 la santa misa, a las 12.45 procesión y a las 13 el desfile. Desde las 13.45 se servirá un almuerzo criollo, a las 14.45 destrezas con música en vivo y a las 16 baile carpero.

En el Fortín Gaucho Las Escaleras (ruta provincial N° 20, kilómetro 37) el sábado a las 12 será el desfile escolar, cívico y gaucho; a las 13 almuerzo comunitario (llevar plato y cuchara); a las 15 juegos tradicionales y a las 16 gran festival de jineteada.

Mientras que la Comisión Municipal de Cieneguillas, junto a los pasantes y la comunidad de Calahoyo, están honrando a San Santiago Apóstol. Se reza la novena a las 19; el viernes habrá una recepción y agasajo a las delegaciones; a las 10 abrirá el campeonato y a las 16 se hará la vestimenta del Santo Patrono de Calahoyo. Luego del cierre de la novena un concurso de coplas y a las 20.30 fogata y luminaria frente a la capilla. El 25, a las 8.30, un chocolate ofrecido por la Comisión Municipal, a las 9 santa misa y a las 10.30 acto central.