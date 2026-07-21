Abra Pampa: niñas aprenderán repostería en estas vacaciones

A lo largo del receso invernal en el CIC de Abra Pampa, y de lunes a viernes, de 15 a 17, los más pequeños explorarán su creatividad culinaria, aprendiendo y preparando exquisitas recetas dulces, que comparten con sus familias y que podrán elaborar para llevar a la escuela desde el próximo lunes.

Como parte del programa Invierno en movimiento, el municipio abrapampeño a través de su Secretaría de Acción social y contención familiar, está ejecutando diferentes actividades dirigidas a la niñez con el objetivo que disfruten de sus vacaciones aprendiendo y entreteniéndose.

Aprender a cocinar debe ser fácil, seguro, saludable y por sobre todo ser muy divertido para los niños, sostuvo la repostera Graciela Llampa, quien se ocupa de brindar los conocimientos a los pequeños asistentes, quienes ya demostraron su aprendizaje cocinando exquisitas cosas dulces.

Enseñar a cocinar no sólo es para alimentarse, también es una muestra de aprecio hacia las personas para que puedan desempeñarse en la cocina. Y en particular sobre el dictado para los niños, el objetivo es ofrecerles un espacio donde cada uno de los asistentes se sienta un verdadero cocinero.

Para ello exploran su creatividad en la cocina y aprenden recetas fáciles y deliciosas a cargo de la capacitadora quien los guía en cada uno de los pasos para que la experiencia resulta favorable. Además, el programa incluye otras acciones formativas como el dictado del Taller de Educación ambiental, donde toman conciencia sobre el hábitat en el que viven.