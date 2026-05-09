Éxito y tradición en el 2° Concurso de Comida al Disco

En una jornada marcada por el clima fresco, ideal para la gastronomía regional, la Delegación Municipal de Villa Jardín de Reyes fue sede del 2do. Concurso de Comida al Disco.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy consolidó este encuentro gastronómico como un polo de atracción turística y cultural. Con una amplia convocatoria y la participación de cocineros locales, la jornada destacó la riqueza culinaria de la región y el espíritu comunitario de la Delegación de Reyes.

El evento, que inició a las 11 horas, reunió a 11 cocineros concursantes, emprendedores y una gran afluencia de vecinos que se acercaron a disfrutar de una propuesta que integra tradición, música y sabores.

El subsecretario de Gobierno, Rodrigo Altea, destacó la relevancia institucional de la iniciativa, señalando que la propuesta busca “repotenciar un espacio de encuentro para toda la comunidad”. Durante el evento, Altea resaltó el valor de la cocina como patrimonio: “11 cocineros que están mostrando su capacidad y también lo importante que es la cultura culinaria… como un atractivo del turismo, como un atractivo a nuestra gente y nuestra cultura”.

Asimismo, subrayó que este tipo de acciones fomentan el desarrollo local en una temporada estratégica: “Villa Jardín de Reyes tiene eso: una gran afluencia de vecinos de la ciudad que vienen a disfrutar del verde y de este ambiente cuasi rural, lo cual es un incentivo para los comercios también del barrio”.

Por su parte, la directora de la Delegación de Villa Jardín de Reyes, Silvia Isurregui, expresó su satisfacción por la convocatoria: “Este es un día festivo, contamos con cuatro grupos folklóricos que amenizaron la tarde para toda la comunidad que nos acompañó”. La funcionaria detalló que la jornada contó con espectáculos musicales de artistas como Oscar Guerrero, Mayra Quipildor, Gustavo Lamas y “Fati” Sosa.

Un punto destacado fue la presencia stand con vinos provenientes de Tarija, Bolivia, y la colaboración de emprendedores de Palpalá, quienes donaron los premios, consistentes en discos, ollas y parrillas. Con este evento, el municipio reafirma su visión de generar “encuentro, diálogo y acciones comunitarias” a través de la puesta en valor de los espacios públicos y la identidad jujeña.

El desafío del jurado y los ganadores

La competencia contó con un jurado de excelencia integrado por seis miembros, entre ellos Rodrigo Altea yPatricia Soraide, en representación de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, y prestigiosos cheffs internacionales como Norma Abar (Salta), Priscila Borneman, Cecilia Arroyo y Rosario Fierro (cheff instructora del Instituto Quinua).

Los especialistas y representantes del Municipio evaluaron platos complejos, tales como risotto de quinoa, risotto de mondongo, cazuela de cayote, pollo al disco con papas andinas y estofado de llama, entre otros, además de las clásicas empanadas y tamales. Tras una difícil deliberación, el podio de ganadores quedó conformado de la siguiente manera:

Primer Premio: Sabores Norteños, de Petrona Zambrano (Villa Jardín de Reyes).

Segundo Premio: Doña Mirtha, de Mirtha Toconás (Alto Comedero).

Tercer Premio: Fuegos y Sabores del Alma, de Natalia Pilinco (San Salvador de Jujuy).

Mención Especial: Juliano Ocampo, mini asistente de cheff de Herencia del Sabor