Preocupa el cierre de locales de comida en Humahuaca

La intendenta de Humahuaca, Karina Paniagua, sostuvo ayer que están cerrando varios locales gastronómicos en el municipio por la fuerte caída en la demanda turística y manifestó su preocupación por el impacto que esto tiene en la economía de la ciudad histórica.

En una entrevista con FM Sol, de El Tribuno de Jujuy, afirmó que Humahuaca está con "muy poca ocupación hotelera" y puso como ejemplo las cifras registradas durante Semana Santa, cuando apenas se alcanzó un 30% de ocupación. "Estamos hablando de una caída del 70%, entonces la verdad es que está muy complicada la situación más allá de que por supuesto se hacen promociones, de que se hacen las difusiones correspondientes de nuestros prestadores de servicio de la parte turística, pero no alcanza, porque la verdad es que el turista prefiere irse hacia otros lugares fuera del país y no llegar hacia todo lo que es la Quebrada y particularmente a Humahuaca", explicó.

Paniagua expresó que "la demanda ha bajado notablemente" pese a que tienen 83 camionetas habilitadas que hacen el transporte diario hacia el Hornocal de ida y vuelta. "La demanda turística ha bajado notablemente, lo vemos todos los días en las calles en Humahuaca cuando un turista llega a recibir la bendición de San Francisco Solano. Eso ha hecho también que en Humahuaca empiecen a cerrarse diferentes espacios gastronómicos, es increíble que en nuestra ciudad ocurra esto, pero se han cerrado diferentes restaurantes muy conocidos en Humahuaca porque justamente no tienen la asistencia de la gente que viene", se lamentó.

Consultada sobre los motivos de esta situación, la intendenta indicó que ya no está la ayuda del programa Previaje y "todo se está haciendo muy cuesta arriba, ya que los turistas están llegando muy poquito a Humahuaca". Y agregó: "Hoy la situación económica también se ha complicado en todo lo que es el turismo, ya que se está viendo muy perjudicado porque las políticas nacionales no ayudan en lo más mínimo y eso ha hecho que la baja demanda turística sea notoria en estos tiempos".

Al hacer referencia a la situación económica del municipio, la jefa comunal manifestó que es "muy complicada" y que hay un déficit "muy alto" pero a pesar de eso nunca han dejado de cumplir con el pago de salarios a los empleados municipales. "Todos nuestros empleados están en planta permanente, en blanco, y así lo venimos sosteniendo. No tenemos ningún jornalizado. Hace tres años he tomado la decisión de pasarlos a todos a planta permanente, pero por supuesto el déficit creció, pero con los recursos propios del municipio tratamos de sostener y paliar el faltante que llega de coparticipación al municipio, con la ayuda financiera que también nos envían, y por supuesto un poco de recursos propios para sostener todo lo que es el pago de sueldo de manera mensual de los empleados municipales", expresó Paniagua.

Interrogada sobre cuáles son los reclamos de Humahuaca en el debate por la ley de coparticipación municipal, puso en primer lugar a la recategorización del municipio ya que hace muchos años que no sube de categoría. "Nosotros hicimos todo lo que corresponde, lo único que nos está faltando es que la provincia reconozca a nuestros empleados en todo lo que es el blanqueo y el reconocimiento en la unidad de gestión de la provincia. Con eso, por supuesto que acomodaríamos las finanzas del municipio y ya podríamos estar un poco más holgados y cubrir con todas las necesidades que demanda el vecino, porque no solamente estamos acá al frente de la intendencia para pagar sueldos, sino para también para poder llegar al vecino con todo lo que hoy demanda", manifestó la intendenta.

Para finalizar, aseguró que el municipio está adeudando prendas indumentarias para los empleados, pero, sin embargo, hace aproximadamente 20 días han hecho la entrega de la ropa a todo el personal de tránsito y así vienen con las diferentes áreas, "porque se hace también muy cuesta arriba poder cumplir con la totalidad de la plata".