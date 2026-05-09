Iluminación en Humahuaca

La Secretaría de Obras públicas de la Municipalidad de Humahuaca inició un plan de mejora del alumbrado público en los diferentes sectores barriales, donde los vecinos carecen de un buen servicio debido a la sobrecarga de energía eléctrica.

Las tareas con recursos propios del municipio, iniciaron el jueves en el barrio Tupac y ayer se prosiguió por el 23 de Agosto, la semana próxima personal municipal continuará por los sectores 2 de Abril, Santa Rita y La Merced.

Matías Galeán, secretario de Obras especificó que el plan prevé el recambio de luminarias halógenas y de sodio por tecnología LED, lo cual forma parte de una inversión mayor que apunta a modernizar todo el sistema de alumbrado público.

Para este año el municipio previó el recambio de la totalidad de las lámparas en malas condiciones en todos los barrios del ejido municipal y en distintos puntos de la ciudad, lo que permitirá duplicar la cantidad de tecnología LED por viejos artefactos.