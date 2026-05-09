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Se inicia mañana la Semana de Mayo en Calilegua

La apertura será con el Día del Himno Nacional Argentino.

Sabado, 09 de mayo de 2026 00:00
FOTO DE ARCHIVO | UNO DE LOS ACCESOS AL MUNICIPIO DE CALILEGUA.

Con la celebración del Día del Himno Nacional Argentino, mañana a las 9.30 en el edificio del municipio de Calilegua, las autoridades comunales y vecinos de esa ciudad iniciarán la agenda "Somos patriotas", en adhesión a la celebración del 25 de Mayo, jornada en que se conmemora la conformación del Primer Gobierno Patrio.

Para ese día el municipio invitó a las instituciones intermedias, hospital, escuelas, policía, centro de jubilados, centros vecinales y otras, que serán recibidas por el intendente Raúl Chávez quien encabezará la celebración y emitirá unas palabras alusivas.

Las actividades de la Semana de Mayo proseguirán el 15 en la plaza central con el Camperazo con promociones y con Mamás bellas (a cargo del área de discapacidad del municipio); y el 18 se celebrará el Día de la Escarapela y el Día Internacional de los Museos.

El 25 sobre avenida 25 de Mayo se realizará el acto protocolar y el desfile por el aniversario de la Revolución de Mayo de 1810; y el 29 en avenida Sarmiento finalizando la Agenda, se desarrollará el desfile de los jardines de infantes celebrando su día.

Para esas jornadas el municipio convocó a toda la ciudadanía a ser partícipe y colaborar con las diferentes actividades.

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