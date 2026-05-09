Declaran de interés jornada de revalorización del sindicalismo

El Concejo Deliberante de Humahuaca declaró de interés municipal y Educativo la 2da Jornada de revalorización del sindicalismo como herramienta de dignificación, realizada el viernes por egresados, estudiantes y el Instituto de Educación Superior N°2 (Sede Humahuaca), con acompañamiento del Concejo Deliberante.

La actividad se enmarcó en el 62° aniversario de la Marcha de los mineros de El Aguilar y el 9° Encuentro de exmineros, familiares y mineros. Durante la jornada se realizaron actividades de valor histórico y pedagógico, se exhibió el documental de Avelino Bazán y hubo reflexiones sobre su libro El porqué de mi lucha.

Se destacó la participación de exmineros y presos políticos de la dictadura de 1976, como Rubén Cari, Efrén Guzmán y Mariano Rodríguez, quienes aportaron testimonios esenciales para la memoria colectiva.

La propuesta fundamentó la importancia de los sindicatos en la conquista de los derechos laborales consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en un contexto donde es necesario reivindicar dicha tarea histórica.

Intervinieron estudiantes de diversas carreras, del profesorado de Historia y público interesado en el tema. La iniciativa fue respaldada por el edil Cristian Paredes y del vicepresidente del Deliberante, Alex Frites.