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Ver para ser libres

Entregarán anteojos gratuitamente en toda la provincia

El operativo se desarrollará desde el 11 hasta el 29 de mayo, en el horario de 9 a 17 horas, se realizará controles oftalmológicos y la entrega gratuita de anteojos será en el día para niños, niñas y adolescentes.

Viernes, 08 de mayo de 2026 19:35
VER PARA SER LIBRES UN PROGRAMA DESTINADO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

A través de la implementación del programa “Ver para ser libres” buscan fortalecer las condiciones de aprendizaje y promover el acceso igualitario a la salud visual.

El operativo se desarrollará desde el 11 hasta el 29 de mayo, en el horario de 9 a 17 horas, mediante dos dispositivos móviles equipados con laboratorios y herramientas específicas para la realización de controles oftalmológicos y la entrega gratuita de anteojos en el día.

El recorrido abarcará localidades de Valles, Yungas y Quebrada, acercando atención oftalmológica integral a espacios educativos y comunitarios.

La propuesta está destinada a niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años, priorizando la detección temprana de problemas visuales que muchas veces afectan el desempeño escolar sin ser advertidos a tiempo.

Finalmente las autoridades destacaron que la iniciativa es un trabajo articulado entre Provincia, Ministerio de Capital Humano de Nación y municipios para garantizar el acceso gratuito a controles y elementos correctivos en distintos puntos de Jujuy.

Cronograma completo del programa “Ver para ser libres”

Semana 1

- 11 y 12 de mayo – San Salvador de Jujuy: Estación de Trenes de Jujuy.

 - 13 de mayo – San Salvador de Jujuy: Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy / NIDO Ara San Juan.

 - 14 de mayo – San Salvador de Jujuy: Escuela N° 415 Confederación General de Trabajo / Multiespacio Jorge Cafrune.

 - 15 de mayo – San Salvador de Jujuy: Multiespacio Jorge Cafrune / Escuela N° 456 Sargento Juan Bautista.

Semana 2

- 19 de mayo – San Pedro: Escuela N° 95 Almirante Guillermo Brown / Escuela Secundaria N° 14 San Juan Pablo II.

 - 20 de mayo – Perico: Escuela de Comercio N° 1 / Colegio Secundario N° 68.

 - 21 de mayo – Libertador General San Martín: Escuela Técnica Ing. Herminio Arrieta.

 - 22 de mayo – Libertador General San Martín: Escuela Técnica Ing. Herminio Arrieta / Escuela N° 112 Coronel Manuel Dorrego.

Semana 3

- 25 de mayo – San Pedro: Escuela N° 95 Almirante Guillermo Brown / Escuela Secundaria N° 14 San Juan Pablo II.

 - 26 de mayo – Purmamarca: Sede a confirmar.

 - 27 de mayo – Tilcara: Hotel de Turismo de Tilcara.

 - 28 de mayo – Humahuaca: Plaza San Martín.

 - 29 de mayo – La Quiaca: Escuela de Educación Técnica N° 1 / Escuela de Frontera N° 1 Dr. Manuel Belgrano.

 La iniciativa apunta a reducir barreras que impactan de manera directa en el aprendizaje y el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, promoviendo mayores niveles de inclusión y mejores oportunidades en toda la provincia.

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