Ponderaron labor de los bomberos voluntarios

ABRA PAMPA (Corresponsal). Recientemente en la plaza central de Abra Pampa, epicentro de las actividades más relevantes de la ciudad, se llevó a cabo en horas de la mañana el acto conmemorativo por el Día del Bombero Voluntario. La ceremonia reunió a autoridades locales, representantes de distintas federaciones y cuarteles, además de la comunidad educativa y vecinos que se acercaron a rendir homenaje.

Entre los presentes se destacaron miembros del Concejo Deliberante; el presidente de la Federación de Bomberos, Jorge Muñoz; el titular de los Bomberos Voluntarios de Abra Pampa, Omar Vilca, así como representantes de cuarteles de Humahuaca, Tilcara, Alto Comedero y Perico. También participaron directivos y abanderados de las escuelas primarias y secundarias de la ciudad.

La ceremonia protocolar incluyó la entonación del Himno Nacional Argentino y del Himno al Éxodo Jujeño, interpretados por la Banda de Música dependiente del Ministerio de Seguridad.

En su discurso, Omar Vilca destacó la importancia de la fecha para el cuartel local. "Es un día especial porque cumplimos 8 años al servicio de la comunidad, siempre presentes en cada ocasión que nos requiere la población de Abra Pampa y de toda la Puna. Felicito al cuerpo activo que cumple guardias de 24 horas sin remuneración, solo con la vocación de salvar al prójimo. Estoy orgulloso de la camada 2025 que hoy se recibe tras un año de enseñanza, capacitación y desafío", concluyó.

Por su parte, Jorge Muñoz dijo que "todo comienzo es difícil, y hoy, a ocho años, felicito a los bomberos de Abra Pampa por haber iniciado con las manos y el corazón para proteger a quienes necesitan ayuda".

El acto incluyó la jura de los nuevos bomberos voluntarios, ceremonia que estuvo a cargo del jefe de Bomberos de Humahuaca.

Los flamantes bomberos respondieron con firmeza, sellando así su compromiso con la comunidad. Posteriormente, el poeta Daniel Aparicio recitó una poesía dedicada a los bomberos y se entregaron diplomas a los nuevos integrantes, culminando con el tradicional bautismo con agua.