Alumnos prometieron lealtad a la Constitución Nacional

ABRA PAMPA (Corresponsal). El martes se realizó en el patio de la Escuela Normal nivel secundario "Juan Bautista Cabral" el solemne acto de Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional por parte de los alumnos de tercer año de la institución. La ceremonia se desarrolló en cumplimiento de la Ley Nacional Nº 27.505, que dispone esta actividad el primer día hábil posterior al 1 de mayo, y de la Ley Provincial Nº 6287, mediante la cual Jujuy adhirió a la normativa, instituyendo además la promesa a la Constitución Provincial.

El acto comenzó con la entrada solemne de las banderas de ceremonia, seguidas por el ingreso de los estudiantes de tercer año, acompañados por los acordes de la Banda de Música de Abra Pampa, dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia. Los alumnos, vestidos con su uniforme escolar y algunos con cintas celestes y blancas cruzadas en el pecho, se ubicaron en el patio para dar inicio al momento central de la jornada.

La directora del establecimiento, María del Valle Garay, fue la encargada de dar lectura y realizar la promesa a los estudiantes con las palabras: "¿Prometen respetar, defender y hacer cumplir los principios de nuestra Constitución; comprometerse con la libertad, la justicia, la igualdad y la solidaridad; trabajar por una sociedad democrática e inclusiva, respetuosa de los derechos humanos; y asumir el compromiso de ser ciudadanos activos, solidarios y responsables en la vida democrática de nuestro país?". Tras responder con un firme "Sí, prometo", cada alumno recibió un diploma y un ejemplar de la Constitución Nacional, símbolos del compromiso asumido en esta significativa ceremonia.

La jornada contó con la presencia de numerosos padres y familiares que acompañaron a sus hijos en este hecho trascendente. Cada división realizó la promesa de manera ordenada, culminando con la tradicional foto grupal que inmortalizó el momento.

Este acto, precedido por jornadas de aprendizaje y reflexión sobre el texto constitucional, tuvo como propósito central promover la educación cívica, el respeto a la ley y la conciencia democrática entre los estudiantes.