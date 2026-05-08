En Maimará ejecutan obra en favor de productores

Personal municipal de Maimará, junto a la Dirección de Recursos Hídricos de la Provincia, inició trabajos en el terreno donde está ubicada la toma de agua del barrio Bella Vista, donde se reforzará el sector con una defensa hídrica (consistente en colchonetas y gaviones). De esta manera se protegerá la red de distribución amenazada por las crecientes del río Grande durante la temporada estival.

Con el sistema de defensas el municipio asegurará la toma garantizando el normal abastecimiento del agua de riego a los numerosos productores establecidos en ese sector. A la vez fortalecerá la actividad agropecuaria que es la base de la economía local, generadora de mano de obra y el trabajo cotidiano de numerosas familias rurales.

Desde el municipio se agradeció la colaboración del Gobierno provincial a través de Recursos Hídricos y a los vecinos del sector, particularmente a los agricultores Germán Meza y Pablo Mamani quienes colaboraron en el acopio de las piedras con las cuales se levantarán las defensas hídricas, que conforman el sistema ideal para dar solución a este tipo de situaciones.