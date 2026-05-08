El municipio capitalino encaró amplio operativo

Desde la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad se informó que al saber del temporal pronosticado para ayer, se desplegó un operativo que se activó de manera temprana para mitigar los riesgos.

El secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco destacó que "hubo respuesta inmediata en la mayoría de los casos". Asimismo, precisó que el municipio trabaja de manera coordinada con organismos provinciales. "También hemos estado en contacto con la gente de emergencias de la provincia, a los efectos de ir coordinando acciones y poder dar solución a todas las circunstancias que se pudieran llegar a ocasionar", señaló.

Tras una reunión de urgencia entre las áreas operativas del municipio y organismos de emergencia, se advirtió que podrían producirse réplicas del fenómeno en el transcurso de la jornada. Por este motivo, se mantiene el estado de guardia permanente. "Le pedimos a la gente que tenga paciencia; es un factor climatológico que no podemos prevenir pero que estamos atendiendo de forma mancomunada para atenuar la situación", expresó Marenco.

Ante la posibilidad de que el viento continúe afectando a la ciudad, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad de los ciudadanos como evitar circular por espacios públicos con arboledas frondosas, y no estacionar vehículos debajo de árboles de gran porte o postes de luz.

El municipio aseguró que el operativo continuará activo hasta que se logre normalizar la situación en cada uno de los puntos críticos detectados.