Mañana elección de la Miss Otoño 2026 de Abra Pampa

A los primeros fríos que comienzan a sentirse en la Puna jujeña, los estudiantes secundarios los aplacarán con el calor y el entusiasmo juvenil que los caracteriza, durante la elección de la Miss Otoño 2026 de Abra Pampa, que se realizará mañana desde las 15 en el polideportivo municipal.

Hasta ayer eran nueve las candidatas al trono, pero los docentes del Departamento de Fisicoquímica de la Escuela Normal "Sargento Cabral", que organiza el acto eleccionario, aseguraron que su sumarán otras jovencitas.

En la media mañana del miércoles en la plaza "Eugenio Tello", las simpáticas candidatas fueron el centro de atracción de la ciudadanía durante la pasarela organizada entre las Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Abra Pampa con el Departamento, con el propósito de darle mayor trascendencia a la celebración estudiantil.

Cada una de las jóvenes pertenecientes a la Escuela Normal "Sargento Cabral", al Colegio Polimodal N° 2 y a la Escuela Provincial Agrotécnica N° 8 en su pasaje lucieron finas prendas tejidas con hilo de lana de oveja y de fibra de llama, con diseños exclusivos y con dos agujas y en telar, por mujeres artesanas tejedoras del pueblo.

Entre las candidatas estuvieron las alumnas Jazmín Rivero (del 5° 2da), Valentina Laureano (3° 5ta), Gissel Sarapura, Jesica Santos (5° 2da), Johana Flores (5° 1ra) y Eluney Yonar, de la Escuela Normal; Araceli Tabarcachi (4° 1ra), de la Escuela Agrotécnica; y Anahí Condorí (5° 1ra) y Erica Fernández (5° 4ta) del Colegio Polimodal, quienes recibieron fuertes aplausos de los vecinos y los mejores deseos para mañana.

La jornada eleccionaria iniciará a las 15 con el Concurso de coreografías de las pre-promos de los tres establecimientos secundarios abrapampeños, estudiantes de los cuartos años competirán con sus correspondientes equipos: cinco de la Normal, cuatro del Polimodal y uno de la Agrotécnica.

El jurado que calificará a cada grupo lo hará considerando la coordinación, vestimenta y música, los ganadores recibirán como premio dinero en efectivo que le será muy útil para organizar su viaje o celebración de fin de la secundaria. Una vez concluido el Concurso alrededor de las 18, comenzará la elección de la Miss Otoño 2026 de Abra Pampa.

La proclamación de la electa se sabrá alrededor de las 20 y luego de la coronación, el estudiantado celebrará unido a través de un baile que se extenderá hasta las 22 como está acordado entre todos los establecimientos educativos.

Los docentes organizadores agradecieron la intervención del municipio aportando su valiosa colaboración.