Cloacas para dos barrios periqueños

En un esfuerzo conjunto destinado a mejorar la calidad de vida de cientos de familias, la Municipalidad de Perico y la empresa Agua Potable de Jujuy SE formalizaron un convenio de colaboración mutua para la ejecución de la red cloacal en los barrios Nuevo Perico y Norte Argentino.

La rúbrica del acuerdo estuvo a cargo del intendente de Perico, Rolando Pascual Ficoseco, y el presidente del Directorio de Agua Potable, Juan Carlos García. El proyecto tiene como objetivo principal completar la infraestructura de saneamiento básico en las barriadas mencionadas.

Una entrega de prensa oficial precisó que "el convenio establece un esquema de trabajo articulado donde cada institución asumirá responsabilidades específicas para garantizar el éxito de la obra.

VECINOS EN EL ACTO | TRESCIENTAS FAMILIAS SE VERÁN BENEFICIADAS.

Agua Potable de Jujuy SE proveerá la maquinaria pesada (retroexcavadora), asistencia técnica especializada y el material necesario para la construcción de las bocas de registro. La Municipalidad de Perico tendrá a su cargo la mano de obra para la construcción de las bocas de registro, el relevamiento social y dominial de los beneficiarios, y la gestión de la tubería de PVC de 100 mm a través de los vecinos involucrados. Asimismo, el municipio se encargará de la limpieza y puesta a punto de la calzada tras las tareas".

Plazos y beneficios

La obra cuenta con un plazo de ejecución estimado de 120 días. Una vez finalizada, beneficiará a 300 familias periqueñas que accederán a un servicio esencial.

Durante la firma del convenio, García vinculó esta acción con la hoja de ruta trazada por el gobernador Carlos Sadir, resaltando la predisposición del municipio para concretar estas mejoras. "Seguiremos trabajando para que cada jujeño cuente con mejores servicios, garantizando soporte técnico y territorial en cada obra", sostuvo el titular de la empresa estatal.

Por su parte, el intendente Ficoseco sostuvo que "este paso es fundamental para el desarrollo sanitario de nuestra ciudad. El trabajo en equipo con la provincia nos permite llegar con soluciones concretas a los barrios que más lo necesitan".