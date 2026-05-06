Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS
3884873397
PUBLICIDAD
TRÁNSITO

Sin estacionamiento en calle Libertad

Mañana se realizará un operativo de mantenimiento en la calle Libertad, entre Aparicio y Dr. Padilla. Las tareas, se llevarán a cabo de 6 a 12 y se restringirá el estacionamiento vehicular en la zona

Miércoles, 06 de mayo de 2026 17:36

El municipio capitalino informó que este jueves 7 de mayo se llevará a cabo un operativo de mantenimiento en la calle Libertad, en el tramo comprendido entre Aparicio y Dr. Padilla.

Las tareas estarán a cargo de personal de la Dirección de Espacios Verdes y se desarrollarán en el horario de 6:00 a 12:00. En ese marco, se dispuso la restricción del estacionamiento vehicular en el sector mencionado, con el objetivo de facilitar el normal desarrollo de los trabajos.

Desde el área municipal se solicita a los conductores respetar la señalización dispuesta en el lugar y atender las indicaciones del personal presente, a fin de evitar inconvenientes y contribuir a la seguridad vial durante la intervención.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias
PUBLICIDAD