Perico: Inician obras de red cloacal en los barrios Nuevo Perico y Norte Argentino

La Municipalidad de Perico y la empresa Agua Potable de Jujuy S.E. formalizaron un convenio de colaboración mutua con el objetivo de ejecutar la red de alcantarillado cloacal en los barrios Nuevo Perico y Norte Argentino.

Este acuerdo, rubricado por el intendente local, Rolando Ficoseco, y el presidente de la prestataria estatal, Juan Carlos García, busca completar la infraestructura de saneamiento básico en un sector que demanda la expansión de estos servicios esenciales.

El proyecto se basa en un esquema de trabajo articulado donde ambas instituciones asumen responsabilidades específicas para garantizar la concreción de las tareas.

Por un lado, Agua Potable de Jujuy se encarga de proveer la maquinaria pesada, la asistencia técnica especializada y los materiales necesarios para la construcción de las bocas de registro. Por su parte, el municipio periqueño asume la mano de obra para dichas estructuras, realiza el relevamiento social y dominial de los beneficiarios y gestiona la adquisición de las tuberías de PVC de 100 mm junto a los vecinos, además de encargarse de la limpieza de la calzada tras las intervenciones.

La planificación técnica establece un plazo de ejecución de 120 días, periodo durante el cual se desarrollarán las excavaciones y la instalación de las cañerías. Una vez finalizada la obra, se estima que aproximadamente 300 familias de la zona accederán formalmente al servicio de cloacas, lo que representa un avance significativo en el desarrollo sanitario y la calidad de vida de los residentes de ambos barrios.

Durante el acto de firma, las autoridades destacaron que esta acción se alinea con las políticas de estado vigentes, orientadas a garantizar soporte técnico y territorial en toda la provincia. En este sentido, señalaron que la cooperación entre los distintos niveles del Estado resulta fundamental para optimizar recursos y brindar soluciones de infraestructura concretas en los sectores que presentan mayores necesidades de saneamiento.