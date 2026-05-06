Municipio de Abra Pampa avanza con las obras mixtas

La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Abra Pampa finalizó en la guardería "Pulgarcito" -ubicada en el barrio 12 de Octubre- la obra mixta de conexión a la red cloacal. De esta manera la institución ahora tiene acceso al servicio sanitario, permitiendo eliminar los pozos ciegos mejorando las condiciones de salubridad.

Por solicitud de los directivos de la institución, el municipio se ocupó de concretar los trabajos disponiendo de la mano de obra, mientras que los directivos aportaron los materiales necesarios para la conexión. Finalmente el municipio dio respuesta a los problemas que planteaba la carencia de este elemental servicio.

Personal de la Secretaría ahora se ocupará de acondicionar el terreno posterior en la guardaría, para clocar tres juegos infantiles posibilitando a los niños que asisten a la institución disponer un espacio seguro de esparcimiento.

Por aparte debe señalarse que desde el inicio del funcionamiento de la institución, docentes y niños carecían del servicio de red cloacal, por lo que con la obra mejoraron las condiciones.