Invitan a celebrar el "Día de Goku" con una jornada para fanáticos del anime

La Asociación Japonesa de Jujuy convoca a una actividad especial para conmemorar el Día de Goku, en el marco de los 40 años de Dragon Ball.

El encuentro se realizará el próximo 9 de mayo desde las 16 horas en la Plaza de los Inmigrantes, donde se espera la participación de fanáticos del anime de todas las edades.

Durante la jornada habrá stands de comida, venta de figuras, ropa y papelería temática. Además, se invita a los asistentes a participar caracterizados como Goku u otros personajes de la serie.

La propuesta busca generar un espacio de encuentro para la comunidad, celebrando una de las sagas más icónicas del anime a nivel mundial.