Cortes y restricciones de tránsito en distintos puntos de la ciudad

La Dirección de Tránsito y Transporte informó que realizará cortes y restricciones vehiculares en diferentes sectores de la ciudad debido a trabajos de mantenimiento y limpieza programados.

En este sentido, el miércoles 6, entre las 6 y las 12 horas, se restringirá el estacionamiento sobre avenida Libertad, en el tramo comprendido entre las calles Dr. Iriarte y Aparicio. En este sector, personal de la Dirección de Espacios Verdes llevará adelante trabajos de mantenimiento.

Por otro lado, el jueves 7 del corriente mes, en el horario de 8 a 13 horas, se realizará una restricción del tránsito a media calzada sobre avenida General Savio, en el sentido de ingreso a la ciudad. Las tareas estarán vinculadas a labores de mantenimiento y limpieza en la zona.

Desde el municipio solicitaron a los conductores circular con máxima precaución, respetar la señalización dispuesta y seguir las indicaciones del personal apostado en cada lugar, a fin de garantizar la seguridad vial y el normal desarrollo de las tareas.