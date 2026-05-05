Histórico acto de promesa de lealtad a la Constitución

HUMAHUACA (Corresponsal). En un marco de gran emotividad y compromiso cívico, alumnos de tercer año de las instituciones secundarias de Humahuaca protagonizaron un acto sin precedentes al realizar su Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional Argentina al pie del Monumento a los héroes de la Independencia.

El evento, que tuvo lugar en el marco de las celebraciones por el Día de la Constitución, el pasado 1 de mayo, y fue el resultado de un proyecto de articulación interinstitucional gestado por los profesores Gisela Saravia, Alicia Quispe, Zamboni y Sergio Guari. A diferencia de años anteriores, donde la promesa se realizaba de manera interna en cada establecimiento, esta edición buscó trasladar el compromiso ciudadano al espacio público para revalorizar los símbolos patrios y fortalecer la unidad como comunidad.

La jornada contó con la participación del Colegio Secundario N° 25, el Polimodal N° 8 y la Escuela Normal "República de Bolivia". Las autoridades destacaron la gestión ante la Secretaría de Cultura y Educación para contar con la presencia de la Banda de Música "Tacita de Plata" de San Salvador de Jujuy, cuya participación fue calificada como un "anhelo cumplido" tras varios años de espera.

La docente Alicia Quispe resaltó la importancia de este "acto cívico y patrio" para los jóvenes que inician su actividad ciudadana. Asimismo, sus colegas expresaron su voluntad de institucionalizar este encuentro de manera anual -similar a la promesa de la Bandera de nivel primario-, extendiendo la invitación a todas las escuelas secundarias de la zona, incluyendo la Escuela Agrotécnica.

El acto concluyó con un clima de satisfacción por parte de la comunidad educativa, subrayando el valor histórico de la ciudad y la importancia de utilizar sitios emblemáticos como el Monumento a la Independencia para afianzar el sentido de pertenencia y el respeto por las normas de la Nación.