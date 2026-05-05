Barrio Martijena celebró su aniversario con el compromiso de avanzar en mejoras para la zona

En el marco de un nuevo aniversario del barrio Martijena, autoridades de la Municipalidad de Palpalá mantuvieron un encuentro con residentes de la zona con el objetivo de establecer una agenda de trabajo conjunta. Durante la jornada, se abordaron las problemáticas actuales del sector y se formalizaron los canales de comunicación entre el ejecutivo local y el grupo de vecinos autoconvocados.

Luis Moreno, jefe de Gabinete, señaló que el municipio se encuentra en una etapa de escucha activa de los reclamos vecinales. Según indicó el funcionario, el plan de acción inmediato contempla la coordinación de una visita técnica al barrio para realizar un relevamiento en terreno. Entre las prioridades mencionadas por los vecinos se destacan la necesidad de mayores medidas de seguridad, la intervención de Recursos Hídricos en zonas aledañas al arroyo y mejoras en la infraestructura general.

Por su parte, Armando Singarielo, representante de los vecinos autoconvocados, enfatizó que la comunidad se encuentra trabajando en la normalización del Centro Vecinal. Singarielo destacó que la participación ciudadana es un requisito indispensable para la gestión de soluciones ante el municipio y el Concejo Deliberante, remarcando que la organización interna permitirá ejecutar un cronograma de tareas que responda a las necesidades históricas del barrio.

Desde el gabinete municipal se comprometieron a actuar como interlocutores ante organismos provinciales para gestionar aquellos recursos que exceden la jurisdicción local, buscando un abordaje tripartito entre la Provincia, el Municipio y los residentes.