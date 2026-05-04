Domingo a la Plaza, reunió a miles de familias

El programa recreativo "Domingo a la Plaza" celebró una nueva edición en el Polideportivo Mi Plaza del barrio La Nueva Ciudad en la ciudad de San Pedro, logrando una masiva convocatoria de vecinos de todas las edades.

En esta oportunidad, la jornada fue bautizada como “Animatón” en conmemoración del reciente Día del Animal, centrando sus actividades principales en la concientización sobre la tenencia responsable y el protagonismo de las mascotas locales.

El evento contó con un desfile de animales domésticos donde los asistentes presentaron a sus mascotas con diversos disfraces y accesorios, fomentando el cuidado y la salud animal en un ámbito comunitario.

Además del desfile, el público disfrutó de espectáculos infantiles y del bloque "Activate Kids", una propuesta de movimiento y recreación física orientada a los más pequeños.

El entorno del polideportivo se completó con un sector dedicado a la gastronomía y un patio de emprendedores locales, sumando también la participación de estudiantes de la promoción 2026, quienes integraron sus propias mascotas a la celebración.

La jornada cerró con sorteos y estaciones de fotografía donde los asistentes pudieron registrar su paso por el evento. Según informaron desde la organización, esta iniciativa busca sostener un espacio de encuentro gratuito para la familia, integrando la cultura, el deporte y el comercio local en un solo predio.