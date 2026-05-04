Palpalá: Vacunación antirrábica y descacharrado en los barrios

La Municipalidad de Palpalá mantiene su compromiso con el bienestar vecinal mediante la extensión de sus servicios gratuitos de salud animal y saneamiento ambiental en diferentes puntos estratégicos de la ciudad.

En el marco del Plan de Control de Rabia, los equipos técnicos se trasladarán mañana, martes 5 de mayo, a la intersección de avenida Santa Rosa y Amancay en el barrio La Merced. La jornada se desarrollará de 9:00 a 12:00 horas, recordando a los propietarios que es indispensable que los perros asistan con correa y bozal, mientras que los gatos deben ser transportados en bolsos o transportadoras adecuadas para evitar huidas o incidentes.

Se advierte que, en caso de condiciones climáticas adversas, la actividad será reprogramada.

De manera complementaria, la comuna intensifica la lucha contra el mosquito Aedes aegypti a través de un nuevo operativo de descacharrado previsto para este jueves en el barrio 23 de Agosto, en el horario de 8:00 a 12:30. Esta acción busca eliminar los criaderos potenciales del vector del Dengue, Zika y Chikungunya.

Para garantizar la efectividad de la limpieza, se solicita a los vecinos retirar únicamente "cacharros", definidos como objetos en desuso capaces de acumular agua, tales como neumáticos viejos, latas, botellas, plásticos, trozos de lona y electrodomésticos rotos. No se recolectarán escombros, restos de poda ni basura domiciliaria orgánica.

Al igual que la vacunación, este operativo queda sujeto a suspensión por lluvia para resguardar la seguridad del personal y la logística del traslado.