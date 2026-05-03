Municipio capitalino y Salud refuerzan acciones conjuntas

En el Salón de los Intendentes, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevó adelante una nueva reunión de trabajo junto al Ministerio de Salud de la provincia, en el marco del programa Comunidad Saludable, con el objetivo de profundizar estrategias conjuntas en territorio, especialmente en materia de salud mental y participación comunitaria.

Del encuentro participaron equipos técnicos municipales y provinciales, encabezados por el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro y el secretario de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud, Agustín Yécora, quienes destacaron la importancia de articular políticas públicas que promuevan el bienestar integral de la comunidad.

En este sentido, Gustavo Muro señaló que "se trata de una reunión que da continuidad al trabajo que venimos desarrollando de manera conjunta entre provincia y municipio, especialmente en términos de salud mental y comunidad saludable". Se concretó un espacio de articulación con el equipo interministerial provincial, al tiempo que el municipio participó con referentes de las áreas de Salud y de la Dirección General de Políticas Públicas de Alto Comedero.

"El objetivo es comenzar a diseñar de qué manera vamos a intervenir en la comunidad con este programa que estamos transitando juntos. Lo importante es que los vecinos tengan la posibilidad de definir cuáles son sus reales necesidades, y que desde el Estado podamos acompañar y contribuir a dar respuestas", afirmó.

Por su parte, Agustín Yécora explicó que esta iniciativa forma parte de una estrategia integral impulsada desde la Comisión Interministerial de Políticas Públicas en Salud Mental y Adicciones (Copisma), que reúne a distintos ministerios con el fin de abordar la salud mental desde una perspectiva amplia y participativa.

"Estamos avanzando en una construcción ciudadana basada en la participación colectiva. Esta segunda reunión nos permitió afinar los objetivos y el alcance del trabajo, con la mirada puesta en comenzar a intervenir en el territorio", indicó.

Yécora subrayó además que uno de los ejes centrales será la elaboración de diagnósticos participativos en los barrios, que permitan identificar problemáticas comunes y generar soluciones acordes a cada realidad. "Muchas veces, las herramientas en salud mental son simples, pero no siempre se reconocen. Escuchar y acompañar son acciones fundamentales que debemos fortalecer, dándoles método y articulación desde todas las áreas del Estado", concluyó.