Labores de saneamiento en un tramo de la ruta 52

La Comisión Municipal y la Comunidad Aborigen Pórtico de los Andes de Susques, con el apoyo de Exar, lideran acciones de saneamiento en la ruta provincial 52.

Durante la planificación del trabajo conjunto se realizó limpieza en un tramo de la ruta 52, una vía estratégica hacia el Paso de Jama.

El pasado 13 de abril se inició el operativo de saneamiento a la altura de la Comunidad Aborigen Pórtico de los Andes de Susques, uno de los corredores más transitados de la Puna jujeña.

La iniciativa contó con la participación de Exar y otras empresas mineras de la región, quienes trabajaron en la recolección de residuos sólidos dispersos a lo largo de la traza.

Los desechos recopilados fueron retirados y gestionados para su disposición final.

Además del saneamiento, la actividad buscó generar conciencia sobre el cuidado del entorno. La iniciativa tendrá continuidad durante las próximas semanas con el objetivo de ampliar el alcance de las tareas y sostener acciones de cuidado ambiental en el corredor clave.

La ruta 52 cumple un rol clave en la conexión con el Paso de Jama y el desarrollo económico regional, por lo que este tipo de intervenciones resultan centrales para su conservación.

Sin duda se trata de una iniciativa digna de ser destacada e imitada por los diferentes actores de la sociedad jujeña.

Sobre Exar

Exar es una empresa argentina conformada por Ganfeng Lithium, Lithium Argentina y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse), dedicada al desarrollo y producción de carbonato de litio en el Salar Cauchari-Olaroz, donde se emplaza la "Planta Cauchari-Olaroz" en nuestra provincia.

En 2024, la compañía se convirtió en el principal productor de carbonato de litio de la Argentina, al superar las 25.000 toneladas producidas. En 2025 marcó otro hito superando las 34.000 toneladas de producción anual.

Cuenta con la capacidad instalada para producir hasta 40.000 toneladas. Genera más de 2.000 empleos, entre trabajadores directos e indirectos.

Programa pionero de salud mental

LANZAMIENTO | EXAR Y EL MINISTERIO DE SALUD DE JUJUY PUSIERON EN MARCHA UN PROGRAMA DE SALUD MENTAL.

En el marco de una iniciativa impulsada por Exar junto a la Secretaría de Salud Mental de Jujuy, más de sesenta referentes de siete comunidades participaron del primer encuentro del Programa de Salud Mental Comunitaria en el departamento de Susques.

El programa, que comenzó el 9 de abril pasado, busca fortalecer las capacidades locales para la detección temprana de factores de riesgo y promover herramientas de prevención y acompañamiento en territorio.

Una entrega de prensa mencionó que "la propuesta marca un hito en el abordaje comunitario de la salud mental en la región".

Agregó que con encuentros quincenales y una metodología participativa, los contenidos se definen en función de las prioridades identificadas por los propios vecinos, promoviendo la construcción de redes de contención y apoyo.

"Fortalecer nuestro autocuidado para poder cuidar mejor a otros es uno de los pilares de este programa", señaló Lucila Lasry, gerente de Relaciones Comunitarias e Institucionales de Exar.

"La iniciativa reafirma el compromiso de la compañía con el desarrollo integral y sostenible de las comunidades de su área de influencia", sostuvo más adelante.