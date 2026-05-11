Más obras de relevancia que se afrontan con fondos propios

El intendente municipal de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola, recorrió los trabajos de pavimentación en la calle Roque Alvarado del barrio Constitución. Se trata de una intervención que completa la calzada principal de acceso al barrio, una tarea que quedó pendiente en su momento y que ahora se finaliza gracias al trabajo municipal.

"La iniciativa forma parte de las obras comprometidas para el año y busca mejorar la calidad de vida de los residentes, aprovechando el momento en que las condiciones climáticas son favorables para avanzar en los trabajos", señaló jefe comunal.

Recursos del municipio

"Estos trabajos se realizan con recursos propios del municipio, que representan entre el 90 y el 95 por ciento de la inversión, complementados con una pequeña asistencia provincial que se destina totalmente a la construcción. En esta etapa final faltan unos 100 metros cuadrados de pavimento", explicó el intendente Rivarola.

La inauguración de la obra de la calle Roque Alvarado está prevista para dentro de unos veinte días, una vez que se cumpla el tiempo de fraguado del material.

SANTA BÁRBARA | POR REPARACIÓN DE LA AVENIDA MINA 9 DE OCTUBRE, SE ARREGLAN CAÑERÍAS DE AGUA Y CLOACAS.

En una avenida

Además se avanza en la reparación de la calzada en avenida Mina 9 de Octubre en barrio Santa Bárbara, dónde también "se realiza una obra integral que incluye la revisión de las cañerías de agua y cloaca, para evitar roturas futuras y garantizar que las inversiones sean duraderas", remarcó Rivarola.

En ese marco, Gustavo Alarcón, director de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Palpalá, explicó que por estos trabajos se modificará la circulación vehicular por el lugar, acotando que "el corte será en uno de los sentidos de la avenida".

El funcionario explicó que para la circulación desde Palpalá hacia San Salvador de Jujuy, el recorrido será: avenida Mina 9 de Octubre, Mina Puesto Viejo y se continuará con la línea habitual.

En tanto que para el ingreso hacia la ciudad siderúrgica desde San Salvador, será por acceso sur, avenida Mina Puesto Viejo, Mina Pumahuasi y retomar por avenida Libertad.