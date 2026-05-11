Jujuy Phygital campeón

Palpalá fue sede del "Phygital Titans" en el estadio Olímpico del evento internacional que combina deportes electrónicos y fútbol 5 donde se consagró campeón Jujuy Phygital al vencer en la final por 4 a 3 a Vagos FC (en el juego electrónico goleó 3 a 0 Jujuy Phygital y en cancha ganó Vagos por 3 a 1).

Fueron dos jornadas emocionantes con el acompañamiento y el respaldo del intendente Rubén Eduardo Rivarola donde participaron los equipos Actores FC Tiago Griffo, Fran Pizarro, Dou FC "Benja" Calero y Jujuy Phygital que en el estadio Olímpico exhibieron una propuesta innovadora que une el mundo digital con la actividad física, promoviendo nuevas experiencias para los jóvenes y toda la familia.

Además de shows en vivo, los presentes pudieron disfrutar de espacios recreativos.

Matías Farjat, técnico del Jujuy Phygital que terminó festejando, declaró ante el diario El Tribuno que "se trata de juntar dos mundos totalmente distintos, la mayoría de los que jugamos al fútbol, alguna vez jugamos a la play station y se busca con esto que tanto lo digital como lo físico se unan en una misma competencia, es la nueva era, es un circuito europeo y Jujuy no se quiere quedar atrás de la mano de Luis Pérez que es nuestro representante gamer a nivel mundial. Hermoso, Palpalá como siempre marcando la diferencia, ya me tocó trabajar en el Club Zapla", sentenció.