Avanza el plan de alumbrado en Humahuaca

La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Humahuaca continúa con el relevamiento y recambio de luminarias en distintos sectores de la ciudad. Tras una intensa jornada en el barrio Tupac Amaru, las cuadrillas de electricistas trabajaron despues sobre la avenida principal del barrio 23 de Agosto.

Balance en el Barrio Tupac Amaru

El secretario de Obras Públicas, Matías Galian, informó que en el barrio Tupac Amaru se utilizaron dos hidro elevadoras para agilizar las tareas. "Realizamos aproximadamente 35 cambios de lámparas y colocamos nuevos plafones en la avenida principal para mejorar la visibilidad y la estética del barrio", detalló el funcionario.

Intervención en el Barrio 23 de Agosto y próximos pasos

La próxima semana, el personal municipal estará trabajando en el barrio 23 de Agosto, donde se prevé completar, según relevamiento, la totalidad del alumbrado antes de pasar al siguiente sector. Según el cronograma basado en el relevamiento de daños, el próximo destino será el barrio 2 de Abril. "Estamos yendo barrio por barrio, priorizando aquellos donde el relevamiento nos marcó mayor cantidad de focos quemados", explicó Galian.

Ante la consulta sobre la antigüedad del sistema eléctrico, Galian reveló que los técnicos detectaron sobrecargas de tensión que provocan que las lámparas se quemen con frecuencia. Para solucionar este problema de fondo, el secretario adelantó que está prevista la instalación de equipos reguladores de tensión que permitirán estabilizar el sistema y prolongar la vida útil de las nuevas luminarias.