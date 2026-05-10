Sigue vacunación, castración y desparasitación de mascotas

El municipio capitalino, a través de su Dirección de Zoonosis, informó el cronograma de actividades que se desarrollará durante esta semana en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de acercar servicios gratuitos de vacunación antirrábica, desparasitación, registro de mascotas y atención del quirófano externo (castraciones).

Detalló que mañana habrá vacunación, registro y desparasitación en Río Pilcomayo y Tejada, del barrio Castañeda, entre las 15 y las 18.

El martes, también habrá vacunación, registro y desparasitación en la plaza de la calle Lucio Mancilla, del barrio San Isidro, de 9 a 12. En tanto que el miércoles 13, el quirófano externo estará brindando servicio en el CIC Che Guevara, del barrio homónimo en Alto Comedero, desde las 8, recalcándose que se atenderá con modalidad M1 L1.

Finalmente el jueves 14 habrá vacunación, registro y desaparasitación en la Plaza Belgrano, por calle San Martín, del barrio Centro, de 15 a 18, mientras que el viernes 15 se prevén las mismas tareas en la Plaza La Mora, de la calle Escaya del barrio San Francisco de Álava, de 9 a 12.

Se destacó que las acciones forman parte de las políticas de prevención y cuidado responsable de animales de compañía que lleva adelante el municipio en los barrios capitalinos, recordando a los vecinos la importancia de cumplir con los controles sanitarios de las mascotas y de asistir con los animales correctamente sujetos con correa, collar o transportadora, para garantizar una atención segura y ordenada.