433 años de historia y una ciudad en permanente transformación

En el marco del 433° aniversario de San Salvador de Jujuy, el intendente Raúl Jorge realizó un repaso de su trayectoria en la gestión pública y del profundo proceso de transformación que ha vivido la ciudad en las últimas décadas.

Con una mirada que combina experiencia, planificación y proyección, Jorge recordó sus inicios como funcionario municipal en 1993, durante el cuarto centenario de la ciudad, y destacó el crecimiento sostenido que se ha dado desde entonces. "Ha pasado casi un tercio de siglo desde aquel momento, y la evolución de San Salvador de Jujuy ha sido enorme", señaló.

Uno de los ejes centrales de su gestión ha sido la planificación urbana integral, acompañando el crecimiento de sectores clave como Alto Comedero y promoviendo una ciudad más conectada. En ese sentido, resaltó la construcción de infraestructura estratégica como los puentes sobre el Río Xibi Xibi "entre ellos el Puente Moreno, el Puente Bicentenario y el Puente Juana Azurduy" que hoy forman parte de la vida cotidiana de los vecinos.

A su vez, anticipó un ambicioso plan de conectividad con la proyección de cinco nuevos puentes que apuntan a transformar la circulación urbana de cara a San Salvador 2030. Tres de ellos estarán ubicados sobre el Río Xibi Xibi: uno que conectará la avenida Pueyrredón con la calle Alberdi en el centro; otro que reemplazará el actual vado del Cementerio hacia Almirante Brown; y un tercero que unirá Punta Diamante con Azopardo.

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Los otros dos estarán sobre el Río Grande: uno vinculará la avenida 10 de Junio con el barrio Higuerillas, acompañando el desarrollo de esa zona estratégica, y el restante conectará el sector de Los Perales/Marcelino Vargas con Los Molinos, generando una nueva alternativa de circulación en el oeste de la ciudad.

La transformación también se refleja en la consolidación del espacio público. La creación de parques, ciclovías y espacios recreativos permitió triplicar la superficie verde por habitante, generando una ciudad más amigable, inclusiva y pensada para el encuentro. "Pasamos de una ciudad pensada para circular a una ciudad pensada para vivirla", expresó.

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En paralelo, se desarrollaron políticas de integración social a través de multiespacios, centros culturales y deportivos en distintos barrios, promoviendo la participación comunitaria y el acceso equitativo a actividades durante todo el año.

Otro de los aspectos destacados es la innovación en movilidad urbana, con la implementación de ascensores urbanos que posicionan a la ciudad como pionera en el país en este tipo de soluciones, mejorando la accesibilidad en una geografía compleja.

De cara al futuro, el intendente reafirmó el compromiso de seguir avanzando en una planificación sostenida, con obras que acompañen el crecimiento y mejoren la calidad de vida de los vecinos. "La ciudad está en plena construcción, con nuevos desafíos que requieren visión, gestión y continuidad", sostuvo.

En este nuevo aniversario, San Salvador de Jujuy no solo celebra su historia, sino que se proyecta como una ciudad en constante evolución, donde el desarrollo urbano, la inclusión y la identidad cultural son pilares fundamentales.