“Serenata a la Ciudad”, en vísperas del 433º aniversario

Se realizó anoche la tradicional "Serenata a la Ciudad", en la víspera del 433º aniversario de la fundación de San Salvador de Jujuy, que tuvo como número central el show de Los Tekis y fue seguido por una verdadera multitud.

El intendente Raúl Jorge participó del evento en Ciudad Cultural y destacó que el 433° aniversario de San Salvador de Jujuy "es un número que, de alguna manera, nos encamina hacia los 450 años", y remarcó que "era importante poder celebrarlo, como todos los 19 de abril, con nuestro pueblo, con la alegría previa de la serenata".

En ese sentido, agregó que "llegar al 19 a las 12 de la noche con el himno y con todos nuestros artistas presentes, forma parte de una tradición muy significativa", al tiempo que definió la jornada como "un día de fiesta, un día muy especial".

Asimismo, anticipó que los festejos continuarán hoy con los actos centrales en la plaza que lleva el nombre de Argañaraz y Murguía, fundador de la ciudad, destacando que ese espacio "refleja todo el tiempo transcurrido" y permite comprender la historia de un pueblo "que tiene identidad, cultura y un profundo compromiso con el país", en referencia también al rol de Jujuy en las luchas por la independencia junto al general Manuel Belgrano.

CIUDAD CULTURAL | PARTE DEL PÚBLICO QUE SE DIO CITA, Y POR EL QUE HUBO UN DISPOSITIVO ESPECIAL DEL MUNICIPIO.

En cuanto a las obras recientes, mencionó la intervención en la Plaza Belgrano y señaló que "dejamos inaugurada una reinterpretación de su glorieta, que ahora va a tener un contenido mucho más amplio", como parte de una política municipal orientada a seguir "engrandeciendo esta gran e importante ciudad" y fortaleciendo su identidad.

Junto a Los Tekis, la grilla artística contó con la participación de destacados referentes de la música y la danza, entre ellos Celeste Rodríguez, Tunay, el ballet "El Norteño", Pachi Herrera y Tati Domínguez. También subieron al escenario el ballet "Juventud Prolongada", Mónica Pantoja y Jujeño, reafirmando el sentido de pertenencia de toda la comunidad jujeña.

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, destacó el trabajo mancomunado de todas las dependencias municipales para esta serenata, indicando que la Secretaría a su cargo se encargó de la iluminación, higiene, sanitarios, dispositivos de tránsito, dispositivos de transporte urbano de pasajeros, "toda la energía puesta al servicio de la comunidad, a los efectos de que tengamos un evento exitoso. Ojalá que este aniversario sirva para que toda la comunidad se siga reencontrando y empezando a vivir un clima de paz, de armonía, de hermandad que tanta falta nos está haciendo".

Marenco añadió: "Evento tras evento va creciendo la expertise de la Secretaría en esto de la logística para este tipo de grandes eventos. Es un trabajo arduo, lleva muchos días de planificación, muchos días de trabajo. Seguramente mañana (por hoy) vamos a tener un hermoso día también con el tema del desfile que se va a realizar en avenida Forestal, que también ha habido que trabajar mucho", finalizó diciendo.