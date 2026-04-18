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Perico

Perico sumará un nuevo Punto Digital

Se inaugurará el 2 de mayo en la Sociedad Sirio Libanesa de esa ciudad.

Sabado, 18 de abril de 2026 23:59
PRESENCIAS | LAS AUTORIDADES QUE ANUNCIARON LA INSTALACIÓN DE UN NUEVO PUNTO DIGITAL EN PERICO.

La ciudad de Perico contará con un nuevo Punto Digital, un espacio gratuito de formación y conexión electrónico que beneficiará a los vecinos de todos los sectores para acceder a las nuevas tecnologías y capacitaciones. Se inaugurará el próximo 2 de mayo y funcionará en las instalaciones de la Sociedad Sirio Libanesa.

La gestión ante Nación fue realizada por la ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina y la diputada Alejandra Mollón.

"Estamos muy agradecidos con la ministra Calsina por su gestión y su apoyo permanente a nuestra comunidad. Sumar otro Punto Digital para nosotros es muy importante porque Perico es una ciudad que crece en lo productivo, comercial e industrial, y por lo tanto necesita fortalecer sus capacidades", expresó el intendente Rolando Ficoseco, tras el anuncio realizado en la comuna con la presencia de Calsina, Mollón, funcionarios de su gabinete y autoridades de la Sociedad Sirio Libanesa.

Adelantó que se eligió como sede a la Sociedad Sirio Libanesa por ser un lugar céntrico de fácil acceso para todos los vecinos. En este sentido también agradeció a las autoridades de la entidad por su predisposición y compromiso con el desarrollo de la comunidad.

Por su parte Calsina destacó el crecimiento de Perico de la mano del intendente Ficoseco, a quien calificó como un gestor activo de su comunidad. Y señaló que el nuevo Punto Digital potenciará el desarrollo tecnológico que necesita esa comunidad para que siga creciendo como una ciudad moderna, inclusiva y preparada para los desafíos que vienen. "La suma de esfuerzos entre el Municipio, el Ministerio de Modernización y la sociedad civil demuestra que, cuando el objetivo es el bienestar de la comunidad, las soluciones llegan más rápido", subrayó.

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