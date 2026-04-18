Palpalá apoya con capacitación a estudiantes de la Promo 2026

En una iniciativa por promover la autonomía y el desarrollo de los jóvenes, la Municipalidad de Palpalá, bajo la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola, inició un ciclo de capacitaciones en Manipulación de alimentos, dirigido específicamente a los estudiantes del nivel secundario de último año.

Esta iniciativa municipal reviste una gran importancia para los estudiantes, ya que les proporciona los conocimientos necesarios para la venta de productos gastronómicos en eventos organizados por el municipio. Los fondos recaudados a través de estas actividades serán destinados a la financiación de diversos proyectos estudiantiles, tales como la Cena Blanca, Sábados Estudiantiles, la construcción de carrozas y otras actividades propias del último año de colegio como viajes de egresados.

Las jornadas realizadas, durante esta primera semana en las instalaciones del Cine Altos Hornos Zapla, Escuela Comercial y en Casa de la Cultura, contó con la participación de alumnos del Colegio "Sagrado Corazón", Secundario N° 53, Colegio Fasta, la escuela Comercial N°2 "Dr. Manuel Belgrano", Colegio Modelo y el Secundario N° 5. Continuando mañana con la Escuela Agrotécnica "El Brete".

Moisés Calatayud, docente asesor del Secundario N° 53, expresó su gratitud por la iniciativa: "Es muy importante esta capacitación porque acá los chicos están aprendiendo todo sobre la manipulación de alimentos que les va a servir para todos los eventos que organiza el municipio, para que ellos puedan vender sus productos y recaudar fondos". Por su parte, los alumnos Mauricio Castillo y Benjamín Enrique, del Secundario N° 5, manifestaron su entusiasmo: "Estamos totalmente felices con esta capacitación, que es útil para juntar fondos para ayudar al colegio y a nuestra promo, más que nada para juntar fondos para la cena blanca y distintas actividades".

Por último, Esmeralda Manrique, alumna de la escuela Comercial N°2 "Dr. Manuel Belgrano", señaló que "tenemos muchas expectativas de trabajar mucho para juntar fondos en primer lugar para la carroza y para los sábados estudiantiles. Agradecemos al intendente Rivarola por esta capacitación de manipulación de alimentos que nos brinda el municipio ya que nos permite estar habilitados para vender productos comestibles en los eventos que se organizan en la ciudad y recaudar los fondos que necesitamos para el colegio".