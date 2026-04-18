La iglesia Matriz que atesora la fe de los jujeños

Uno de los primeros edificios es el templo a rendir culto a la Divinidad que Argañaraz designó con el nombre de San Salvador. El sitio fue elegido por el padre Juan Fonte, capellán de los fundadores. En acta del 19 de abril, Argañaraz, señala el lugar de la Iglesia Matriz, edificio moderado, en donde el pueblo escuchó misa. La construcción se inició con Alonso de la Plaza, encargado de la parte arquitectónica y de los muebles litúrgicos. El primer cura y vicario para organizar el Estado Eclesiástico, registros de bautismo, nacimientos, casamientos, defunciones, adoctrinamiento y enseñanza primaria a los españoles e indígenas, fue el licenciado Pedro De Mendoza, con el título de Vicario y cargo de Párroco de Jujuy.

Los primeros religiosos que llegaron fueron; Juan Romero, el Superior Lorenzana, Viana, Gaspar Monroig, Juan de Ávila y Juan Toledano. El padre Fonte en el Ramadón en donde estaba la iglesia Matriz, celebró las primeras ceremonias religiosas de Semana Santa.