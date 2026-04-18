El Cabildo celebra la fundación de San Salvador de Jujuy

Hoy 19 de abril, la ciudad de San Salvador de Jujuy conmemora el 433° aniversario de su fundación. En este contexto, el Cabildo de Jujuy se convierte en uno de los escenarios centrales de la celebración, proponiendo una jornada abierta para redescubrir la historia local.

El emblemático edificio, convertido en un moderno centro cultural invita a la comunidad jujeña a visitar sus instalaciones.

Ubicado en pleno corazón de la ciudad, sobre calle General Belgrano 493, este edificio emblemático invita a recorrer sus salas y sumergirse en los distintos momentos que dieron forma a la identidad jujeña.

Un recorrido por la memoria

A lo largo del día, quienes se acerquen podrán visitar el museo y acceder a una propuesta que pone en valor los orígenes de la ciudad, su crecimiento y el papel de figuras clave en su desarrollo.

La experiencia busca no solo informar, sino también generar un vínculo más cercano con el pasado.

Acceso libre y gratuito

El acceso será libre y gratuito, en el horario de 9 a 18, permitiendo que tanto familias como turistas puedan sumarse en distintos momentos de la jornada.

Identidad

La apertura forma parte del cronograma de actividades previstas por el aniversario fundacional, una fecha que invita a reflexionar sobre el camino recorrido y a fortalecer el sentido de pertenencia.

Así, el Cabildo se posiciona como un punto de encuentro entre la historia y la identidad jujeña, manteniendo viva la memoria.