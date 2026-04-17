Entrega de 110 anteojos a 89 personas de El Carmen

El Ministerio de Salud de Jujuy concretó la entrega de 110 anteojos en la ciudad de El Carmen, alcanzando a 89 personas, como parte de una estrategia que prioriza el acceso a la salud visual y la mejora de la calidad de vida. La diferencia entre la cantidad de lentes y beneficiarios se debe a que, según cada diagnóstico, muchas personas requirieron más de un anteojo, contando con opciones tanto para visión de cerca como de lejos.

Las atenciones se realizaron previamente a través de operativos sanitarios en territorio, con recorridos puerta a puerta y presencia de equipos interdisciplinarios de salud en el barrio, permitiendo detectar necesidades y acompañar a cada vecino de manera cercana.

La entrega se llevó a cabo en el hall del hospital local, con la participación de equipos de salud y autoridades, entre ellas el secretario de Coordinación General, Javier Cadar; la directora provincial de Atención Primaria de la Salud, Sandra Quintos; y la directora del hospital "Nuestra Señora del Carmen", Alicia Espíndola.

Estas acciones reflejan el compromiso de acercar el Estado a la comunidad a través de la salud, con respuestas concretas que fortalecen el acceso, el cuidado y la presencia en el lugar donde cada persona vive.

Descacharrado

El Ministerio de Salud, por otra parte, dio a conocer el cronograma de descacharrado que se cumplirá en sectores de esta capital la próxima semana. El lunes será en la zona del Caps Luján, el martes en la del hospital Snopek (Alto Comedero), el miércoles en la del Caps 249 viviendas, el jueves 23 en la zona Caps René Favaloro (barrio La Loma - Alto Comedero) y el viernes 24 en la zona Caps Belgrano.

Las tareas se iniciarán a las 8.30 en cada sector, con equipos conformados por agentes sanitarios y personal de salud que trabajan en terreno de manera coordinada.

La cartera sanitaria destacó que con un trabajo sostenido y en red junto a municipios, centros vecinales y comunidad en general, se evitará la proliferación del mosquito Aedes Aegypti, vector que transmite dengue, zika y chikungunya. Esta enfermedad ya provocó 68 contagios en Jujuy, mientras que hay otros 19 probables, de acuerdo a lo que se informó.