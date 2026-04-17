Servicios y talleres para los vecinos del barrio Belgrano

El centro de participación vecinal del barrio Belgrano ofrece diferentes servicios para la comunidad.

Uno de ellos es el consultorio odontológico gratuito denominado "Tu bienestar dental empieza aquí", que abre sus puertas de lunes a viernes, a partir de las 8 en turno mañana y, desde las 13, turno tarde.

Se trata de una actividad gratuita y destinada a toda la comunidad como servicio para el bienestar en la salud de la población.

Además, está disponible el curso de peluquería femenina ya que tiene lugar en el mencionado espacio los martes de 9 a 12, en el centro de participación vecinal Belgrano, ubicado en Zabala esquina 1° de Mayo; donde los interesados aprenderán sobre tratamientos capilares, cortes, color, colocación de uñas semipermanentes, maquillaje social y más.

El personal del espacio colaboró activamente con el desmalezamiento total y limpieza del Jim 20 que se encuentra en la escuela primaria 447 "República de Italia" del barrio El Chingo. Ahora, los pequeños podrán disfrutar de un espacio libre de malezas y arbustos.

Además, hubo una gran campaña de castración que tuvo una amplia convocatoria.

Danzas folclóricas para los adultos mayores

MULTIESPACIO | EL ARTE EN MOVIMIENTO PARA MOSTRARLO AL PÚBLICO DE PUNTA DIAMANTE.

Un despliegue artístico y magnético a puro color se llevó adelante en una muestra folclórica realizada en el multiespacio del barrio Punta Diamante, recientemente. Es que, con grandes expectativas, se dio inicio al ciclo anual de talleres destinados a los adultos mayores del mencionado sector.

Y el momento más vistoso a través de la música y el arte en movimiento, con el cuerpo de danzas que dio rienda suelta a las coreografías preparadas con anticipación y atractivos atuendos. Es importante destacar que la iniciativa se promueve a través de instancias dedicadas a la atención y a la prevención de la salud, con el objetivo de fomentar hábitos saludables y mejorar su calidad de vida de los integrantes. Además, cabe destacar que el público acompañó la expresión corporal y anhela que se renueve en breve.

Taller de yeso

BUDA, UNA PIEZA EN YESO

Todos los jueves de 17 a 19, en el nido “Ara San Juan” ubicado en las 150 Hectáreas de Alto Comedero, la creatividad y habilidad en el trabajo artesanal, están puestas de manifiesto a través del yeso. Es que las piezas hechas con este material se multiplican a través de las técnicas que se aplican mediante enseñanzas de Walter Rojas, docente encargado de la propuesta práctica. Se pueden efectuar diferentes objetos de diseño, adornos o porta sahumerios. Las inscripciones se encuentran abiertas para integrar los talleres en el nido “Ara San Juan”.