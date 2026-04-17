La nueva edición del Festival del Disco de Arado, que es impulsado por los chefs José Frías y Marcelo Escalada en Perico, fue incluida para el 17 de mayo en la Semana Gastronómica "Jujuy a punto: Un ritual de altura".

En esta convocatoria gastronómica el público podrá degustar exquisitas comidas tradicionales elaboradas en el disco de arado, presenciar la competencia culinaria, admirar artesanías y celebrar con un espectáculo folclórico.

El certamen reunirá a los mejores cocineros en la especialidad.