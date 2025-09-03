¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Perico

Acto por los 1725 años de la República de San Marino

La Asociación Sanmarinense celebra un nuevo aniversario.

Miércoles, 03 de septiembre de 2025 00:00

La Asociación Sanmarinense de Jujuy celebrará hoy 1725 años de la fundación de la República de San Marino. El acto protocolar dará inicio a las 9.30 en la plazoleta San Marino de Ciudad Perico.

Tras la recepción de autoridades, abanderados, colectividades, sanmarinenses y público en general, se realizará el i

zamiento de las banderas nacionales de Argentina y de la República de San Marino. Se entonarán las estrofas de los himnos de ambas naciones.

A las 10 está prevista la invocación religiosa, luego la oración de San Marino por la paz y la colocación de una ofrenda floral y minuto de silencio en memoria de los sanmarinenses fallecidos.

A continuación, habrá palabras a cargo de participantes a los Soggiornos Culturali 2025, como así también de Antonia Sirena, presidente de la Asociación Sanmarinense, y de una autoridad de la municipalidad de Perico.

Alrededor de las 11 está prevista la finalización del evento, con la posterior visita a su Centro Cultural.

 

