Inscripciones en el Iups

El Instituto Universitario Provincial de Seguridad (Iups), a través de su Departamento de Formación Continua, informó que se encuentran nuevamente abiertas las inscripciones para los cursos de Seguridad Privada 2026.

La convocatoria está destinada a personas interesadas en formarse o actualizarse en el ámbito de la seguridad privada, con distintas opciones de capacitación según el nivel requerido.

Desde la institución se recordó a los postulantes la importancia de cumplir con todos los requisitos al momento de la preinscripción. La documentación solicitada deberá cargarse en formato digital, con imágenes o archivos claros, correctamente iluminados y legibles. No se aceptarán archivos de baja calidad, incompletos, incorrectos o adulterados, los cuales serán motivo de rechazo.

Es obligatorio contar con la totalidad de los requisitos completos antes de iniciar la carga del formulario, ya que el incumplimiento de esta condición implicará la no admisión de la inscripción.

Los interesados en esta formación, pueden acceder al sitio https://iups.jujuy.gob.ar/