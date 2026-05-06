Las Guerreras K-pop llegan a Jujuy con el show "Suerte Dorada"

El gran espectáculo que fusiona música, danza y actuación llega a Jujuy con una propuesta inmersiva y emocionante para toda la familia.

K-pop es un fenómeno global que busca cautivar a grandes y chicos con un despliegue de talento y técnica de alto impacto.

El K-Pop es un fenómeno global indiscutible, y que en nuestra región estemos cantando y bailando estas canciones nos habla de su enorme potencia. Guerreras K-Pop: "Suerte Dorada" es una gran producción del noroeste inspirada en el éxito cinematográfico que busca cautivar a grandes y chicos por igual a través de un despliegue de talento, técnica y diseño de alto impacto.

La obra lleva a ocho actores y bailarines a dar vida a los ídolos que trascendieron las pantallas para conectar profundamente con el público desde la identificación. Las protagonistas no son heroínas inalcanzables, sino personajes que ensayan, se equivocan, se enfrentan a sus miedos y crecen. Es una experiencia donde la música se vuelve narrativa y el entretenimiento se transforma en un viaje.

Un sello de calidad con 27 años de trayectoria

El show cuenta con coreografías de precisión, vestuarios impactantes y música en vivo que garantizan una experiencia vibrante. Esta puesta en escena lleva el sello del Grupo La Botana, que este año cumple 27 años de trayectoria en Tucumán y el NOA, combinando la pasión por la danza y el teatro.

Función de la gira

El espectáculo tendrá lugar el próximo domingo 10 de mayo, a partir de las 19h en el Centro Cultural "Martín Fierro" en avenida Illia 451, de la capital jujeña

Entradas disponibles a través del sitio web: www.norteticket.com.