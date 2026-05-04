Zoonosis dictará talleres en escuelas

Durante la semana Zoonosis dictará talleres de Tenencia Responsable de Mascotas en distintos establecimientos educativos de los barrios General Arias, Alto Comedero, Mariano Moreno y Malvinas. Estas capacitaciones apuntan a concientizar sobre el cuidado integral de los animales, incluyendo su alimentación, vacunación, higiene y control sanitario, aspectos clave para evitar enfermedades y mejorar la convivencia social.

Asimismo, el viernes 8 se realizarán operativos gratuitos de vacunación, registro y desparasitación en Cuyaya y Alto Comedero.

Hoy se dictará en la Escuela N° 8 "Escolástico Zegada", Monteagudo Pje 7 del barrio General Arias, desde las 17.

Mañana en la Escuela N° 431 "Isabel la Católica"- JIM N° 3 en Catua 1630 del barrio Alto Comedero, desde las 16.

El miércoles 6 en el Colegio "Antonio María Gianelli" de calle Venezuela 1085 del barrio Mariano Moreno a partir de las 9.

El jueves 7 se dictará en la Escuela "San Juan Bautista de La Salle" ubicada en la calle Roberto Sancho (Polideportivo) en el barrio Malvinas, desde las 16.

Y el viernes 8 se llevará a cabo el Operativo de Vacunación, Registro y Desparasitación en inmediaciones de la Plaza Constitución, entre las calles Constitución y Gordaliza, del barrio Cuyaya, de 9 a 12.

EL mismo día, pero en le turno de la tarde el Operativo de Vacunación y Registro se realizará sobre la avenida 9 de Julio y avenida Pachamama del barrio Alto Comedero, de 15 a 18.

Desde el municipio invitaron a los vecinos a participar activamente de estas propuestas, acercando a sus mascotas y sumándose a las acciones que buscan construir una comunidad más saludable y responsable.