Independiente venció a San Lorenzo y clasificó

Independiente le ganó a San Lorenzo 2 a 1 y terminó de cerrar su pasaporte a la siguiente instancia de la Liga Argentina. El encuentro se jugó en el estadio "Nuevo Gasómetro".

El trámite comenzó con una dinámica favorable para la visita, que supo explotar las bandas con transiciones rápidas para romper la paridad inicial. La apertura del marcador llegó tras una gran jugada individual por el sector derecho que descolocó por completo a la última línea "azulgrana".

Maximiliano Gutiérrez fue el gran protagonista de la acción al inicio del encuentro, ya que trasladó por la banda derecha a gran velocidad, desbordó y sacó un centro rasante. Allí Matías Abaldo no falló en la definición y apareció al corazón del área para poner el 1-0 con un toque sutil que dejó sin respuestas al arquero local.

A partir de ese momento, el partido se volvió mucho más friccionado y las interrupciones por infracciones fueron moneda corriente, cortando la fluidez del juego.

El "cuervo" intentó reaccionar antes del descanso mediante una falta en la puerta del área, pero Reali no pudo superar a la barrera con su disparo.

En el inicio del complemento, los dirigidos por Gustavo Quinteros volvieron a golpear. En esta ocasión, los roles se invirtieron y fue Abaldo quien habilitó a Gutiérrez para ampliar la distancia.

Con la desventaja de dos goles, San Lorenzo adelantó sus líneas y buscó el descuento con ímpetu, encontrando una luz de esperanza a los 27 minutos del segundo tiempo. Tras una serie de rebotes fortuitos luego de un tiro de esquina, Ezequiel Herrera decretó el 2-1 y le dio una cuota de dramatismo al desenlace del clásico.

El final fue de ida y vuelta, el "ciclón" buscó la igualdad pero se encontró con la seguridad de Rey, arquero de Independiente.