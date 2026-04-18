Piden la detención de "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino

El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, le pidió ayer al juez de turno la detención e indagatoria del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero y todo el entorno familiar y empresario que rodea a Pablo Toviggino por los delitos de asociación ilícita agravada y lavado de activos. Además, solicitó allanamientos, peritajes y la inhibición general de los bienes de los imputados, incluyendo decenas de empresas, inmuebles y autos.

El pedido se lo hizo al juez federal de esa provincia Sebastián Argibay, pero como éste está de vacaciones el expediente pasó al juez federal de turno de Tucumán, que se encuentra en la misma jurisdicción judicial, revelaron fuentes oficiales.

Los pedidos de prisión preventiva se fundan en que, a criterio del fiscal, se trata de "una organización criminal nacional e internacional con muchos recursos económicos que podrían obstaculizar la causa o salir del país".

Además, los delitos atribuidos tienen una pena mínima de 8 años de prisión -asociación ilícita agravada y el lavado de activos-, por lo que de haber en el futuro una condena, la misma sería de cumplimiento efectivo.

El rol del "Chiqui" Tapia

Para Simón, Tapia (en su calidad de presidente de la AFA) habría convalidado y permitido la sustracción de fondos de la entidad madre del fútbol argentino al autorizar las transferencias a favor de las empresas que giran alrededor de Toviggino, como Real Central SRL, la dueña de la mansión de Pilar valuada en 17 millones de dólares.

La empresa TourProdEnter de Javier Faroni, que desde 2021 recaudó unos 400 millones de dólares en el exterior a partir de la Selección de Lionel Messi, aparece emitiendo facturas a favor de firmas vinculadas a Toviggino, resaltó el fiscal.

Los otros imputados por el fiscal son Orlando Martín López, Mauro Javier Paz, Rosalía Argañaraz, Alejandro Sebastián Taborda Magallanes, Darío FabiánToviggino, María Julia del Castillo Orellana, Manuel Hernán Del Castillo Orellana, Julia Argentina Orellana, Máximo Agustín Toviggino, María Valentina Toviggino, Rosa Elizabeth Cianferoni y Olga Beatriz Delgado.

También fueron nombrados por el fiscal en calidad de sospechosos: María Florencia Sartirana, Juan Pablo Beacon, Guillermo Luis Santillán, Gladys Mirta Aranda, Carlos Bruno Seguel, Juan Manuel Chazarreta, Gabriela Verónica Coronel Peña, Fernando Figueroa, Gustavo Fabián Quijano, Gabriel Leonardo Gorosito y Julio César Araujo.

Las fuentes aclararon que el pedido de detención no incluye a los hijos de Toviggino.