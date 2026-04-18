Mañana es la fiesta de San Expedito

Como todos los años el 19 de abril también es muy esperado por los devotos de San Expedito para celebrar su fiesta central. En grutas, capillas y parroquias jujeñas hoy concluirá el rezo de la novena.

Mañana la Catedral Basílica invita a las misas de las 8, 10, 11 y 20. Mientras que la capilla San Expedito de la colectora del acceso Sur -en la parroquia San Lucas- estará abierta de 9 a 21 y la única misa se oficiará a las 17.

La capilla San Expedito de Palpalá esta noche, al concluir la misa de las 19, realizará la procesión con antorchas y al finalizar la cantata. Mañana a las 8.30 se rezará el Rosario, a las 9.30 desayuno, a las 10 cambio de manto, a las 19 procesión y a las 20 misa.

En el barrio San Expedito de Perico la misa mañana a las 18 y luego chocolate, facturas y actuaciones. Mientras que en El Carmen hoy a las 19 habrá una serenata tras la inauguración del polideportivo y mañana misa y procesión a las 17.