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Motociclista resultó con graves heridas tras colisión

Se encuentra en el hospital "Pablo Soria", de la capital provincial.

Martes, 21 de julio de 2026 00:00
ASISTENCIA | AYER POR LA MADRUGADA EN LA AVENIDA PERÓN.

Un motociclista resultó herido de gravedad luego de colisionar su vehículo contra una camioneta en la ciudad de San Pedro. Por el cuadro crítico que presentaba, debió ser trasladado al hospital "Pablo Soria", de la capital jujeña.

En la madrugada de ayer, el Same arribó a la esquina de las avenidas Venezuela y Perón. Allí se encontraban el motociclista tendido sobre la cinta asfáltica y a pocos metros su rodado y una camioneta Volkswagen Amarok gris.

Tras esto, los profesionales médicos asistieron al herido y luego lo trasladaron al hospital "Guillermo Paterson", de San Pedro. No obstante, después de constatar la gravedad de las lesiones sufridas fue derivado al "Pablo Soria" de la capital, en donde de acuerdo a la información consultada por este diario, el herido se encontraba en grave estado internado en terapia intensiva.

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