Viajaban a Buenos Aires con casi 3 kilos de cocaína ingerida en cápsulas

Efectivos de Gendarmería Nacional detuvieron en Jujuy a dos ciudadanos de nacionalidad boliviana que transportaban cocaína ingerida en cápsulas dentro de su cuerpo.

Según informaron fuentes oficiales, los hombres viajaban en un ómnibus con destino al barrio porteño de Retiro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante el control de documentación, los gendarmes detectaron que ambos presentaban signos de nerviosismo, palidez y excesiva transpiración.

Ante la sospecha de un posible caso de narcotráfico bajo la modalidad de “capsuleros”, y con autorización de la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, los involucrados fueron trasladados a un hospital para ser examinados.

Tras la realización de placas radiográficas, los médicos confirmaron la presencia de cuerpos extraños en la zona abdominal de ambos pasajeros.

Bajo custodia y observación médica, los detenidos expulsaron un total de 216 cápsulas con cocaína, que alcanzaron un peso total de 2 kilos 952 gramos.

El procedimiento fue realizado por personal de la Sección Reforzada “Libertador General San Martín”, dependiente del Escuadrón 60 “San Pedro”, durante un control sobre el kilómetro 1.287 de la Ruta Nacional N° 34.

La Fiscalía interviniente dispuso el secuestro de la droga y la detención de ambos hombres por infracción a la Ley de Estupefacientes.